«Антифа» — движение, напугавшее Трампа

Соединенные Штаты накрыла волна народного гнева, вызванная убийством чернокожего гражданина Джорджа Флойда сотрудником полиции в прошлый понедельник. Смерть афроамериканца стала причиной массовых протестов в более чем 25 американских городах, что заставило администрацию президента Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение в некоторых штатах.

Как сообщают СМИ, во многих случаях американские протесты приняли насильственный характер, что вызвало гнев политической элиты Соединенных Штатов. Так, представители Республиканской и Демократической партий начали обвинять ряд политических групп и движений, возлагая на них ответственность за разжигание ненависти в обществе. В первую очередь это коснулось левого объединения «Антифа».



В воскресенье Трамп написал в своем аккаунте в Твиттере, что Соединенные Штаты объявляют антифашистское движение террористической организацией. Это произошло спустя несколько часов после того, как министр юстиции Уильям Барр обвинил членов «Антифа» в дестабилизации ситуации после смерти Флойда, имевшей место в результате ареста в Миннеаполисе, штат Миннесота.



Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен также выступил с критикой в адрес этого движения, отметив в своих телевизионных интервью, что царящие на улицах американских городов хаос, насилие и мародерство — дело рук левого объединения. Он заявил: «Они сделали это в Сиэтле. Они сделали это в Портленде. Они сделали это в Беркли. Это разрушительная радикальная сила. Я не знаю, можем ли мы назвать их левыми, но в любом случае они вооружены и сжигают наши города, поэтому мы добьемся правды». Советник также призвал ФБР преследовать членов «Антифа».



Члены Конгресса потребовали незамедлительно начать расследование относительно обстановки хаоса в стране, включая поджоги автомобилей и полицейских участков в Нью-Йорке, Далласе, Атланте и других городах, отметив, что «Антифа» наряду с правыми группировками, такими как «Бугалу» (Boogaloo), стремится разжечь вторую гражданскую войну.



Трамп и благоприятная среда для подъема движения



«Антифа» считается левым экстремистским антифашистским движением, которое проявляет большую активность во время политических конфликтов, будь то на местах или в социальных сетях. Несмотря на заявляемую приверженность мирным подходам в своей деятельности, иногда оно применяет насилие, включая порчу чужого имущества и нападение на своих противников — фашистов.



Движение выступает главным образом против капитализма и неолиберализма, а также противостоит фашистским, нацистским и ультраправым идеям, как следует из названия.



Его члены являются сторонниками социалистической и анархистской идеологии. В то же время некоторые из них считают себя либералами. Они выглядят примечательным образом: закрывают лицо и надевают черную одежду. Кроме того, они не возражают против создания альянсов с другими группами, если, несмотря на идеологические разногласия, их интересы пересекаются.



Хотя появление термина «антифашизм» восходит ко временам Второй мировой войны в таких странах, как Германия и Италия, как будет упомянуто позже, число сторонников антифашистов в Америке резко увеличилось после прихода к власти президента Трампа. Так, первое такое объединение было создано в Портленде в 2017 году и получило название Rose City Antifa. Движение вышло на передний план после серии событий с участием антифашистских демонстрантов в том году, таких как нападение на ультраправого политика и протесты в Калифорнийском университете в Беркли.



Таинственное движение без лидеров



Члены движения признают, что их объединение не имеет ни лидеров, ни руководителей. По данным газеты New York Times, у него нет четкой организационной структуры и официальной статистики, в связи с чем трудно определить истинное число его филиалов, будь то внутри или за пределами Америки.



Хотя движение поддерживает левую идеологию, оно не связано с какими-либо левыми движениями, и поэтому некоторые считают его всего лишь некой беспорядочной массой, как заявила американская газета. Тем не менее это не мешает его членам сотрудничать с рядом других движений внутри страны со схожими идеями, например, с движением Black lives matter («Жизни черных важны»).



В течение последних трех лет антифашисты действовали против всех проявлений расизма и авторитаризма: ксенофобии, гомофобии и других явлений, с которыми движение считает необходимым бороться, даже если это предполагает применение физического насилия.



Благодаря своей мобильности члены «Антифа» пытаются помешать правым экстремистским группам получить доступ к платформам для продвижения собственной идеологии. По их мнению, если этим группам будет позволено свободно осуществлять свою деятельность, это, несомненно, приведет к насилию против некоторых сообществ. Об этом газете рассказал Марк Перри, преподаватель истории в Дартмутском колледже и автор книги «Антифа: справочник антифашиста».



Когда возникло это движение?



Движение возникло в конце Второй мировой войны под влиянием политики итальянского диктатора Бенито Муссолини и его Национальной фашистской партии с середины 20-х годов прошлого века. Тогда антифашистские движения появились в Италии, Германии и Америке, и позже из лона этих движений вышла «Антифа».



Первым ядром этого движения были профсоюзные деятели и социалисты-иммигранты из Италии. Также его сторонниками считаются преемники антифашистских активистов 1930-х годов, которые взяли на себя обязательство противостоять расизму и любой другой дискриминации и достичь равенства.



С течением времени движение стало источником вдохновения для активистов многих европейских стран, выступающих против расизма и дискриминации. Оно начало набирать популярность и в Америке, однако в целом его активность значительно снизилась в течение последних четырех десятилетий, хотя определенный масштаб присутствия сохраняется, и время от времени члены движения принимают участие в различных событиях.



В Америке его костяк составили левые, близкие к Демократической партии и враждебные по отношению к неоконсерваторам, которых называют неонацистами, и их главной целью является противостояние правым радикалам путем формирования небольших, изолированных друг от друга групп в разных городах страны, которые взаимодействуют посредством социальных сетей.



В последние годы насилие для сторонников «Антифа» стало более приемлемым методом борьбы и достижения своих целей как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов. Некоторые члены движения в 2017 и 2018 годах помогали курдским ополченцам на сирийских территориях, объединившимся под флагом Демократических сил Сирии.



В целом, как считают некоторые эксперты, приход Трампа к власти вернул «Антифа» к жизни: они с большим энтузиазмом борются с властью в лице американского президента, используя разные методы, в том числе насильственные. По мнению аналитиков, сам Трамп не имеет права причислять движение к террористическим организациям, как было сделано в его твитте. «Даже если такой законопроект будет разработан, это вступит в противоречие с первой поправкой к Конституции, касающейся свободы слова», — отмечает профессор Мэри МакКорд, бывший сотрудник Министерства юстиции США.



«Антифа» не является единственной силой, которая несет ответственность за текущую нестабильную ситуацию в Америке, поскольку призывы к протесту встретили отклик со стороны самых широких слоев общества, что гармонирует с критикой в адрес политики администрации Трампа. Ситуация продолжает развиваться, несмотря на усилия властей по сдерживанию конфликта, и еще слишком рано оценивать последствия этих действий. Однако, что касается политического будущего Трампа, несомненно, нынешние события окажут прямое влияние на президента, находящегося сейчас в крайне тупиковой ситуации и вынужденного прятаться в одном из секретных убежищ под Белым домом.



Источник: NoonPost



