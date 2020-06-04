День МВФ

Проект нового меморандума с МВФ появился на днях, но смысла обсуждать его до того, как украинский вопрос появится в повестке дня заседания совета директоров Фонда, не было смысла. Мы слишком долго ждали помощи от МВФ. И пока ждали, незаметно выплатили на прошлой неделе очередной долг в $1 млрд., вынув эти деньги из золотовалютных резервов. В которых и валюты, и золота почти не осталось. И вот дата известна – 9 июня. Впору сделать государственным праздником. Но что праздновать-то будем?



Удивляюсь, почему молчат патриоты. Вы видели опубликованную фотокопию меморандума в двух частях. Первая – это письмо в МВФ, вторая – дополнение со списком “добрых дел”, которые мы будем делать ради траншей. Этот второй список – на украинском и русском языках. Почему не на английском? Неужели русский язык стал официальным в Международном валютном фонде? Или текст наших обязательств писался в Кремле?



Пока патриоты будут распутывать эту задачку, перейдем к сути. Честно говоря, ничего особенно нового в опубликованном проекте меморандума нет. На всякий случай хочу подчеркнуть, если кто-то забыл или упустил этот момент: меморандум с МВФ – это наше письмо о намерениях, а вовсе не контракт с дьяволом или перечень требований Международного валютного фонда.



Возможно, все, что изложено в письме за подписью президента, премьера, министра финансов и председателя Нацбанка, и высказано представителями Фонда в виде благих пожеланий во время предыдущих визитов миссии к нам. Но формально это список наших обязательств, а не их пожеланий. Поэтому говорить о “требованиях МВФ” некорректно. Давайте назовем вещи своими именами – “о наших обещаниях МВФ”.



Итак, что именно мы там наобещали? Многие вопросы повторяются и перескакивают из меморандума в меморандум. Вечная тема – принятие нового закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов.



Как и раньше, звучит требование пересмотреть в сторону ужесточения принятую пенсионную реформу. Одно время была фишка – создание антикоррупционного суда. Создали, судей выбрали, все равно система не работает, меньше коррупционеров не стало. Сажают неохотно, это большой минус.



Тема урегулирования вопроса с ценами на газ тоже вечная. Все время говорилось о том, чтобы довести цену для потребителей до уровня тарифов в промышленности. В Меморандуме это тоже есть. Как заявил премьер Денис Шмыгаль: “это приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги с учетом того, что на сегодня цена газа ниже, чем в тарифах почти в два раза"



Почему большинство обязательств, которые взяли на себя президент, премьер, глава НБУ и министр финансов, касаются принятия новых законов, т.е. компетенции Верховной Рады, а ни подписи депутатов, что они согласны, ни лидеров фракций, ни спикера парламента нет. Выходит, что депутатам просто спускают разнарядку, не спросив их мнения

Тема урегулирования вопроса с ценами на газ тоже вечная. Все время говорилось о том, чтобы довести цену для потребителей до уровня тарифов в промышленности. В Меморандуме это тоже есть. Как заявил премьер Денис Шмыгаль: “это приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги с учетом того, что на сегодня цена газа ниже, чем в тарифах почти в два раза".Что он хотел сказать, я так и не поняла. То ли намекнул, что мы сильно переплачиваем. То ли у него с математикой не сложилось, и повышение цены стало для него понижением. Но факт остается фактом: кроме размытой стилистики письма в МВФ (называемого меморандумом), есть разного рода другие сигналы. Например, проекты Минэнерго.Сейчас встал вопрос повышения норм потребления газа без счетчика. Речь идет о том, что Минэнерго рассматривает вариант роста нормы в 2-3 раза в зависимости от категории потребителей. Если действующая норма потребления газа для домохозяйств, где он используется лишь в газовых плитах (при наличии централизованной поставки горячей воды), составляет сейчас 3,28 кубометра на человека, то новая норма на неотопительный период будет 5,2 кубометра, а на отопительный – 7,6 кубометров.В случае отсутствия централизованной поставки горячей воды норма с 5,39 кубометра увеличится в неотопительный период до 7,1 кубометра, в отопительный – до 12 кубометров. Если в домохозяйстве кроме плиты есть и газовый водонагреватель, то с 10,49 кубометра норма повышается в неотопительный период до 16,3 кубометра, в отопительный – до 27 кубометров.Что они хотели нам сказать? Что человек, который утром поджарил яичницу, пришел с работы приготовил ужин, а по выходным немного заготовил впрок супов и котлет, сжигает до ужаса много газа. Или они там в Кабмине решили, что население до сих пор не выходит из карантина и целый день что-то готовит. Сколько же за этот период (сидения дома) соотечественники могли “схарчевать” газа?Не может не позабавить внесение изменений в таможенные и налоговые кодексы и другие законы для обеспечения работы Таможенной и Налоговой служб в качестве единых юрлиц. Так что, все-таки движемся назад в сторону объединения налоговой и таможни? Опять! Не успели их разъединить, как концепция поменялась.Дальше премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, что меморандум содержит такие положения: прозрачность работы государственных банков и госпредприятий, усиление корпоративного управления госпредприятий, усиление независимости Антимонопольного комитета, реформа таможни и налоговой, сохранение принципа «деньги ходят за пациентом».Что это означает, угадать несложно. Во-первых, нам не дадут отказаться от медицинской реформы Ульяны Супрун. Именно поэтому она чувствует себя вполне уверенно. И сама ходит по антипрезидентским митингам, чтобы контролировать работу своих активистов.Во-вторых, с Высшим антикоррупционным судом не сложилось. Он не оправдал возложенных на него ожиданий. И теперь у наших кредиторов новая фишка – борьба с монополизмом. И для начала предложено принять “законодательство для обеспечения его финансовой и операционной независимости; назначение и освобождение от должности председателя АМКУ будут прозрачными, конкурентоспособными и вне политического вмешательства; усиление полномочий АМКУ по проведению обысков и выемке документов, а также по получению информации и обмену ею с другими правоохранительными и государственными органами, решения АМКУ приобретут статус исполнительных документов".Это означает, что Антимонопольный комитет уравнивают с налоговой полицией (она еще жива?). Он сможет следить, подслушивать, пересматривать негласно корреспонденцию. И на основе всей этой галиматьи выносить решения, которые уже нельзя будет оспорить в судах. Даже если это многомиллионный штраф и он не заслуженный.Независимые набсоветы госбанков. То, что Шмыгаль на Кабмине называет прозрачностью банков, это не совсем прозрачность. МВФ всегда беспокоил один вопрос – независимые набсоветы (НС) госбанков. Пишут, что Украина провалила первый этап реформы корпоративного управления в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке»: оба финучреждения по закону обзавелись независимыми набсоветами (НС), но они пока не смогли заполнить их. Отчасти виновник – НБУ, который отказал в согласовании НС «Ощадбанка» почти в полном составе и частично не признал кандидатов в НС «Укрэксимбанка». Теперь придется над этим попотеть.Но чего не сделаешь ради денег. Земельный закон приняли все-таки. И олигарха Игоря Коломойского “ощипали”. Теперь уже официально – при Зеленском “Приватбанк” Коломойскому не достанется. Работаем дальше.И знаете, что мне непонятно: почему большинство обязательств, которые взяли на себя президент, премьер, глава НБУ и министр финансов, касаются принятия новых законов, т.е. компетенции Верховной Рады, а ни подписи депутатов, что они согласны, ни лидеров фракций, ни спикера парламента нет. Выходит, что депутатам просто спускают разнарядку, не спросив их мнения. Правильно ли это с юридической и политической точки зрения? Не уверена.