Германия увеличила объем стимулирующих мер до 1,3 трлн евро

Германия утвердила второй пакет стимулирующих мер с начала пандемии коронавируса, размер которого составляет 130 млрд евро.



Эти стимулы рассчитаны на 2020 и 2021 годы.



Таким образом, общий объем мер поддержки экономики достиг 1,3 трлн евро. Это крупнейший показатель п по отношению к ВВП в Европе.



Вскоре после начала локдауна в связи с пандемией коронавируса Германия приняла пакет мер, включающий прямые выплаты в размере 353,3 млрд евро и гарантии на сумму 819,7 млрд евро.



"Мы пытаемся выйти из этой очень сложной ситуации вместе", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду после утверждения пакета мер, говоря о его масштабе. Пакет предусматривает поддержку крупных и мелких компаний, работников и их семей.



В числе мер - единоразовые выплаты семьям в размере 300 евро на одного ребенка, налоговые льготы для компаний, снижение налога на добавленную стоимость на ограниченный период.



Документ предусматривает предоставление финансовой помощи общей суммой около 25 млрд евро компаниям в таких сферах, как туризм, существенно пострадавшим от пандемии коронавируса и продолжающим испытывать трудности в связи с действующими ограничениями.

