Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими и Белым домом из-за массовых протестов в США

Производитель конструкторов Lego отказался от рекламы своих наборов с полицейскими в связи с протестами в США. Об этом сообщило отраслевое издание Toybook.



2 июня издание привело письмо Lego своим партнерам, в котором компания попросила отказаться от продвижения более 30 наборов, фигурок и других деталей конструкторов. Кроме полицейских, это пожарные, преступники, собаки-ищейки, наручники. Также под запрет попал набор «Белый дом».



«Мы попросили наших партнеров воздержаться от размещения рекламного контента Lego. Мы уважаем акцию #BlackOutTuesday и приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США», — заявила 3 июня пресс-служба Lego.



На какой срок компании решила отказаться от рекламы, не уточняется.



В США с 26 мая продолжаются массовые акции против полицейского насилия и расизма. Их провоцировала гибель афроамериканца из Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он умер после того, как при задержании офицер полиции более 8 минут стоял коленом у него на горле.



Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками, погромами и грабежами магазинов и заведений общепита. 1 июня пострадал магазин Lego на Пятой авеню в Нью-Йорке.



3 июня компания поддержала выступления против расизма и неравенства и пообещала пожертвовать 4 миллиона долларов организациям, которые поддерживают чернокожих детей и проводят образовательные программы в области расового равенства.

