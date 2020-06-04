В сети показали Волка из нового "Ну, погоди!"

В сеть слили изображение Волка для перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.



Отмечается, что изображение нового облика персонажа студия Союзмультфильм разослала актерам, которые участвуют в кастинге на озвучку персонажа. После этого рисунок попал в интернет.



Внешность Волка создавали якобы, выбирая из 50 вариаций, среди которых 18 вариантов причесок и четыре разных хвоста.



В Союзмультфильме отметили, что попавший в сеть образ не является окончательным. Новый мультсериал не является прямым продолжением старой версии, поэтому создатели перезапуска ищут современный графический стиль.

