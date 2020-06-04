Баканов назвал "фантазиями российских пропагандистов" секретные тюрьмы СБУ

В Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов. Об этом глава Службы безопасности Иван Баканов заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства, состоявшейся в Офисе Генерального прокурора, сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.



"В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю - у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это - фантазии российских пропагандистов", - заявил Иван Баканов.



Глава СБУ подчеркнул, что сегодня в Службе безопасности обращают особое внимание на то, чтобы не допускать проявлений нарушений прав человека или пыток: "Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленный законом пределы. Именно таким пределом является применение пыток и унижения достоинства человека".



"Мы детально изучаем все обращения и доклады Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности - не исключение", - резюмировал глава СБУ.

