Польша подсчитала вернувшихся на Украину заробитчан

Только 160 тыс. украинских трудовых мигрантов решили выехать из Польши после начала эпидемии коронавируса и введения карантина.



Соответствующие данные в четверг, 4 июня, опубликовало Главное статистическое управление Польши на основе анализа данных из различных официальных реестров, а также данных пограничной службы Польши.



При этом в апреле число официально трудоустроенных граждан Украины сократилось почти на 30% по сравнению с декабрем 2019 года.



В целом количество иностранцев в Польше на конец апреля по сравнению с февралем 2020 года сократилось на 223 тыс., или на 10,1%. Больше всего из Польши уехало белорусов - 32,2%. На втором месте трудовые мигранты из России - 25,7%.

