Меркель заявила, что точно не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что точно не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок.



"Нет, абсолютно точно нет", - ответила Меркель на вопрос журналиста телекомпании ZDF о том, планирует ли она переизбраться на еще один срок.



Канцлер ФРГ подчеркнула, что твердо приняла такое решение.



В Германии порядка 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, отмечает телеканал ARD. Ее рейтинг возрос на фоне ситуации с коронавирусом, который по Германии ударил не так сильно, как по другим европейским странам.



В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19. Ранее этот пост занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ, но в феврале она подала в отставку. Выборы канцлера ФРГ намечены на осень 2021 года.

