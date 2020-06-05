Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации

Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса SARS-CoV-2, чтобы продавать вакцину под видом микрочипов, имплантируемых в тело. Соответствующий комментарий он дал 4 июня изданию Business Insider, передает УНН.



По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам. “Это достаточно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно”, — цитирует Билла Гейтса издание.



В свою очередь в интервью медиакомпании BBC мультимиллиардер отметил, что его беспокоит “существование всех этих безумных идей”. “Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредные, и люди не захотят вакцинации, то болезнь продолжит убивать людей”, — подчеркнул Гейтс.

