Ляшко прокомментировал рост заболеваемости COVID

Незначительный рост заболеваемости коронавируса не помешает продолжить выход из карантина, сообщил в пятницу, 5 июня, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.



Он прокомментировал прогнозы, согласно которым заболеваемость будет расти при снятии ограничений.



"Такие случаи уже есть в некоторых странах, когда очень резко отменили карантинные меры и это привело к значительному всплеску. Мы сейчас видим динамику к росту, но она небольшая и позволяет справляться с этим количеством случаев заболевания коронавирусом", - сказал Ляшко.



Он не исключает внедрение адаптивного карантина во время второй волны заболеваемости, которая ожидается осенью 2020 года.



"Общими усилиями с экономистами и научными учреждениями мы внедрили адаптивный карантин, чтобы посмотреть и спокойно выйти из первой волны карантина, разработать четкий план и понимание того, как нам внедрять противоэпидемические меры, если у нас будет появление второй волны заболевания, без введения общенационального карантина", - сказал Ляшко.



В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что масочный режим пока отменяться не будет.

