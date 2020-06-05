В Украине раскрытие убийств в этом году достигает 92% - Аваков

В Украине в этом году раскрытие убийств составляет 92%, изнасилований - 91%. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.



"Если сравнивать показатели за 4 месяца 2019-го и 2020 годов, то мы видим, что количество преступлений не растет:



• количество убийств (495/481) снизилась на 2,8 процента;

• тяжких телесных повреждений (649/541) - на 16,7 процента;

• тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (189/158) - на 16,4 процента", - рассказал Аваков.



Также он подчеркнул, что важны не только сухие цифры, отражающие "температуру" криминальной ситуации, - показателем качества работы полиции является еще и уровень раскрытия преступлений.



"Раскрытие убийств в 2020 году составляет 92%. Тяжелых телесных повреждений - 92%. Тяжелых телесных повреждений со смертельным исходом - 91%. Изнасилований - с 86-ти до 91%", - сообщил Аваков.



Кроме того, Аваков сообщил, что МВД провели анализ социального статуса лиц, совершивших убийства и изнасилования за последние полтора года.



"Среди тех, чьи преступления доказаны, и дела переданы в суд - есть частные предприниматели, военнослужащие, руководители предприятий, учреждений и организаций, врачи, ITшники, председатели общественных организаций, адвокаты и даже священнослужители! То есть, профессия не является маркером преступника", - рассказал Аваков.

