Презентацию нового iPhone могут перенести из-за коронавируса - Bloomberg

Выход нового iPhone от компании Apple может быть сорван и перенесен на другую дату. Об этом сообщает Bloomberg.



"Агентство ссылается на телефонный разговор исполнительного директора Broadcom Хока Тана, что произошло между аналитиками компании и топ-менеджером в четверг. Тан обсудил "задержку основного продукта" у клиента "крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке", - говорится в сообщении.



Журналисты предполагают, что речь шла о переносе выпуска iPhone.



"Ранее агентство Bloomberg News сообщило, что Apple планирует выпустить свою следующую линейку iPhone на несколько недель позже. Компания обычно представляет свои новые iPhone во второй половине сентября, но время от времени, как и в случае с iPhone X в 2017 году, выпускает новые большие модели в конце года", - подчеркивает издание.



Задержка с выпуском нового iPhone вызванный пандемией Covid-19, замедлившей поездку инженера Apple в Китай для доработки устройств и работу других сотрудников, которым пришлось работать из дома первые месяцы 2020 года.

