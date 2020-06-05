Президент назначил Кондратюка главой Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу своими указами сменил руководителя Службы внешней разведки страны.



"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе Зеленского №211/2020 от 5 июня, обнародованном на сайте президента.



Другим своим указом №212/2020 президент назначил "Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины".

