Президент назначил Кондратюка главой Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу своими указами сменил руководителя Службы внешней разведки страны.
"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе Зеленского №211/2020 от 5 июня, обнародованном на сайте президента.
Другим своим указом №212/2020 президент назначил "Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины".
Источник: Интерфакс-Украина
14:35