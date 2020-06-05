Кулеба рассказал, куда украинцы могут полететь в отпуск

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с рядом стран об открытии авиасообщения. Среди них - Турция, Греция и Испания, сообщил в пятницу, 5 июня, глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире 1+1.



"Мы планируем открывать авиасообщение от 15 июня, но, конечно, мы можем открыться, но надо, чтобы наши партнеры тоже открылись. Поэтому мы сейчас ведем переговоры со странами, чтобы они открывались для нас, и чтобы наши самолеты могли уже регулярно иметь рейсы", - заявил Кулеба.



По его словам, на данный момент уже завершились переговоры с Турцией



"Мы уже поговорили с Турцией, и она уже готова принимать украинских туристов. Работаем с Грецией, с Испанией. То есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев", - рассказал министр.



При этом он отметил, что в Испании ситуация очень сложная: они планировали открываться для соседей - Франции и Португалии, - но "там не простая пандемиологична ситуация, поэтому они перенесли открытие".



"Но мы исходим из того, что в целом за вторую половину июня страны будут принимать решение о том, когда и на каких условиях открываться", - сообщил министр, выразив надежду на постепенное возобновление авиасообщения уже в течение июля-августа.

