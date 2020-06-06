Кличко отказал "Евросолидарности"

Городской голова Киева Виталий Кличко поблагодарил партию "Европейская солидарность" за предложение выдвинуть его кандидатом от партии на осенних выборах мэра, но отказался от предложения.



"Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местных выборах, в частности - в Киевсовет", - написал Кличко на своей странице в Facebook.



"Ради защиты интересов местного самоуправления, интересов граждан, мы будем готовы сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно. И работать в будущем Киевсовете над изменениями в столице. И над изменениями в стране в других советах", - добавил он.



Как сообщалось, ранее Центральный совет партии "Европейская солидарность" предложил Кличко выдвинуть его в качестве своего кандидата в мэры на будущих местных выборах и возглавить партийный список на выборах в Киевсовет.

