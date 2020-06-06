В Украине от экологических факторов умирают в три раза больше людей, чем в Европе

В Минздраве рассказали, как каждый украинцев может помочь природе в эру массового загрязнения окружающей среды.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.



"Или мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами!" - такое обращение к генеральному секретарю ООН 1971 подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. В Украине смертность, обусловленная экологическим фактором, составляет 67 на 100 тысяч населения, тогда как в Европе средний показатель - 20 смертей на 100 тысяч населения", - указано в сообщении.



Генеральная ассамблея ООН объявила 5 июня Всемирным днем ​​охраны окружающей среды в 1972 году. Именно тогда в Стокгольме, Швеция, начала работу Конференция ООН по проблемам окружающей среды, по результатам которой была создана ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде.



Цель праздника - привлечь как можно больше людей к охране окружающей среды, разъяснить полезность партнерских отношений между всеми странами ради будущего.



В ухудшении экологической ситуации чаще всего обвиняют различные предприятия, которые выбрасывают вредные вещества в воздух, воду, почву. Действительно, промышленные компании больше всего загрязняют окружающую среду, но не только они являются виновниками экологических проблем. Каждый из нас вносит свой вклад в это дело, если не сортирует бытовые отходы, оставляет мусор в лесах и парках, вырубает деревья на новогодние праздники, сжигает сухостой и сухие листья, сливает химикаты в канализацию или просто в водоемы.



Сегодня прекрасная возможность для каждого сделать хотя бы один шаг к улучшению состояния окружающей среды: посадить дерево, отказаться от полиэтиленовых пакетов и пластиковой одноразовой посуды, убирать мусор после отдыха на природе, заменить обычные лампы на энергосберегающие, сортировать отходы, беречь воду, пользоваться велосипедом чаще автотранспорта и т. д.



Для того, чтобы показать бытовые возможности меньшего негативного влияния на окружающую среду, в ЦОЗ составили список рекомендаций:



посадить дерево или декоративный куст и ухаживать за ним;

выбирать самый экологичный транспорт, чаще ходить пешком;

не мусорить ​​во время отдыха на природе, в частности у водоемов;

рационально использовать воду;

быть энергоэффективными в быту;

покупать меньше, чтобы потом не выбрасывать лишнее;

сортировать мусор и сдавать его на переработку;

выбирать изделия из материалов, пригодных для вторичной переработки.



