Завтра в Украине до +32°

В воскресенье, 7 июня, в западных областях страны кратковременные дожди, грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 21-26°. На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской области небольшой дождь; ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в восточных, южных и центральных областях местами 30-32°.

В Киеве 7 июня без осадков. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.



5 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 16-20° в районе Одессы 13°; в Днепре возле Киева 15°.