Про уродов и бухло

Помню, в школе мне очень нравился какой-то фильм с Ефремовым. Названия не помню. Миша там играл такого остроумного подростка, его хотелось копировать, подражать. Нет, правда. Потом у Ефремова была еще целая куча интересных ролей. Следователь МУРа и… Странно, но больше не помню, а в «Гугл» лезть не хочу. Все же знали, что он бухает. На детях гениев природа, как известно, отдыхает. Но тут особый случай: и талантлив вроде бы, но спился. В принципе, не о чем особо писать. Но вот с утра как-то даже не по себе стало.



Абсолютно бухой, можно сказать, в дымину Ефремов не справился с управлением автомобилем в простейшей ситуации. Вылетел на встречку, столкнулся с фургончиком «Лада». На актере ни царапины, бегает по дороге, весь всклоченный, шатается, сигаретку просит закурить. Водитель «Лады» умер в больнице. Вроде бы ситуация кристально понятна. Есть видео самой аварии, видео, на котором прекрасно видно состояние Ефремова. Бухой, вопросов нет. Сети взвыли. Добухался, падло, на самоизоляции, деградировал в говно. Согласен. А еще идет срач по поводу политики. Он же был представителем славного племени российской оппозиции, если я не ошибаюсь. Из серии Ахеджаковой, Макаревича, Собчак, всяких там шендеровичей и венедиктовых. Лучшие «друзья Украины».



Венедиктов и Шендерович мне глубоко монопенисуальны. Ефремов же вызывает некие эмоции. Осколок детства. Как и Макаревич. Сколько месяцев подряд крутил на «Комете» бобину с записью его концертов. У нас в школе учитель литературы Гертруда Павловна ввела пятиминутку поэзии. Каждый должен был выйти к доске и рассказать свое любимое стихотворение

Гораздо больший резонанс вызвало заявление нового министра культуры Александра Ткаченко насчет черного списка российских актеров. Оказывается, не надо запрещать фильмы с их участием к прокату. Надо различать творчество и позицию актера. Неожиданно здравая мысль

Венедиктов и Шендерович мне глубоко монопенисуальны. Ефремов же вызывает некие эмоции. Осколок детства. Как и Макаревич. Сколько месяцев подряд крутил на «Комете» бобину с записью его концертов. У нас в школе учитель литературы Гертруда Павловна ввела пятиминутку поэзии. Каждый должен был выйти к доске и рассказать свое любимое стихотворение. Ага, подростки с плесецкого космодрома, которые в восьмом классе бухают. Не потому, что алкоголики, а таков вектор социума. Чем заняться правильному пацану после школы при температуре минус тридцать и тотальном отсутствии инфраструктуры развлечений? Никаких «Инстаграммов», ночных клубов, одно кафе-мороженое с пушкинским названием «У Лукоморья», но без мороженого. Понятное дело, что искать бухло, что само по себе является серьезным приключением, и распивать его, четко понимая график движения военных патрулей.Однако никто не спился. Практически весь мой класс ушел в военные училища. Счастливчики попали в Рязанское десантное училище. Как мы им завидовали. Но попасть туда было сложно по здоровью. На севере с этим плохо: зубы сыплются, постоянные хронические заболевания носоглотки. Многие у нас удаляли себе гланды, поскольку считалось, что это повысит шансы на медкомиссии. Качались как безумные. Бухали и качались. Ну так что же сделаешь… Как теперь пишут, очень толерантное отношение к алкоголю и тотальное зомбирование на военную карьеру. Не у всех получилось. К примеру, у меня. Вернемся к пятиминутке поэзии. Гертруда была женщиной строгой, с немецкими корнями и у нее не забалуешь. Дополнительно насиловать мозг заучиванием стихотворений, которые как бы твои любимые – тот еще геморрой. Я нашел выход, когда пересказал песню Макаревича «Давайте делать паузы в словах». И открыл тему. Все знали тексты песен «Машины» наизусть, и даже самые далекие от поэзии пацаны легко и без напряга выдавали тексты. Гертруда Павловна поняла, что дело свернуло не туда, и закончила опыты с пятиминутками.Так вот к чему это я? Когда Макаревич стал наворачивать за майдан и европейские ценности, он для меня просто умер. Вместе с текстами песен, которые я знал наизусть. Думал, жалеть буду. Не, вообще никак.Ефремов, который пошел верной дорогой Макаревича, тоже стал восприниматься по-другому. И не подумайте, что тут дело в каком-то фанатизме. Вовсе нет. Они напрочь выпали из моей системы ценностей. И когда эта бухая скотина убила человека только из-за того, что она именно бухая – вообще никакой нотки сожаления в его адрес даже не проскользнуло. Ну знаете, как бывает: он же так классно играл, просто забухал, что-то произошло, наверное. Трагическая случайность. Тут даже вообще ни одной мысли из этой серии.У нас на расово правильных пабликах старательно делают вид, что не знают о существовании Ефремова. Типа с большим трудом вспоминают: ах да, был такой… И вообще, какой-то дебил проектировал трассу – восемь полос и нет отбойника на повороте. Ничего Ефремову не будет, это же «тоталитарная рашка». Гораздо больший резонанс вызвало заявление нового министра культуры Александра Ткаченко насчет черного списка российских актеров. Оказывается, не надо запрещать фильмы с их участием к прокату. Надо различать творчество и позицию актера. Неожиданно здравая мысль. От Ткаченко, который органически вписался в роль образцового патриота и борца с информационной агрессией РФ, подобного я лично не ожидал. Хотя понимаю его логику: бабки. Он же понимает, что национальный контент годится лишь к принудительному просмотру. На тех же «Плюсах», где пока еще трудится его супруга, накопилась масса оплаченных фильмов, попавших в черный список. Ну ничего, теперь патриоты быстро ему мозг отформатируют. «Пинкфлойды» уже самоорганизовались в процессе коллективного полыхания пуканов и готовят акции протеста.Великая, с...ка, сила искусства…