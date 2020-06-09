Названо количество дел в отношении Порошенко

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко фигурирует в 21 деле. Об этом в интервью Українським Новинам рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.



"Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача (дело о записях разговоров Порошенко с Байденом - ред.), но решение суда совпадает с заявлением Деркача", - сообщила Венедиктова.



При этом она заявила, что готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение Порошенко.



"При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю в четко регламентированный законом способ...в том числе (Порошенко)", - сказала генпрокурор.



Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сейчас таких оснований, генпрокурор подчеркнула, что на данный момент "идет расследование, но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения и они будут разные".



Напомним, 10 июня Госбюро расследований в очередной раз вызвало Порошенко на допрос по делу о картинах. После того, как экс-президент несколько раз не явился в ГБР, суд разрешил его принудительный привод. Адвокаты Порошенко заявляют, что решение суда незаконно, а на допросы он не ходит потому, что повестки вручены ненадлежащим образом.

