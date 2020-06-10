Таможни в мае недовыполнили план на около 15% - Минфин

Таможни в мае перечислили в бюджет 27 млрд грн, недовыполнение от плана составляет 14,8%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам заседания коллегии Гостаможслужбы с участием министра финансов Сергея Марченко и и.о. главы таможенной службы Игоря Муратова, передает УНН.



"По результатам работы в мае таможнями перечислено в бюджет 27 млрд грн (выполнено 85,2% плана). Самые лучшие индикативные показатели выполнения по системе у 5 таможен - Буковинская 107%, Черноморская 101%, Полесская 91%, Галицкая 89%, Азовская 87%", - говорится в сообщении.



Также Гостаможслужба отчиталась о состоянии борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил в течение 5 месяцев 2020 года. Как отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук, также присутствовавший на заседании, "сдвиг в направлении борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне уже есть".



"План мероприятий по ликвидации таких явлений в системе таможенных органов постепенно воплощается в жизнь и показывает свою эффективность. Безусловно, в корне изменить систему невозможно за один-два месяца. Однако, мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока полностью не очистим таможню от коррупции и контрабанды", - отметили в Минфине.



Также на коллегии было представлено двух новых заместителей председателя Гостаможслужбы - Андрея Павловского и Владислава Суворова.



По результатам заседания коллегии министр дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100%-го выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу.

