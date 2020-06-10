Шоураннер «Друзей» покаялась, что в сериале было мало афроамериканцев

Одна из создателей сериала «Друзья» сценарист Марта Кауффман выразила сожаление, что в культовом ситкоме нет расового разнообразия. Об этом она заявила во время ATX Television Festival, который этим летом прошел онлайн.



«Я бы хотела знать тогда то, что я знаю сейчас. Тогда я бы принимала совсем другие решения. В смысле — я всегда приветствовала в нашей компании людей из самых разных этнических и социокультурных групп, но я делала недостаточно, и теперь все, о чем я думаю, — что я могу сделать? Что я могу сделать иначе? Как можно было бы создать шоу по‑другому?»



Напомним, сериал «Друзья» показывали по телевидению с 1994 по 2004 год. В центре сюжета — шестеро друзей, которые живут в Нью-Йорке, строят карьеру, отношения, создают семьи, но делают это все с невероятно легким юмором, который актуален и сегодня. Однако, как отмечает Entertainment News, в основном все главные роли в шоу играют белые актеры.



Ранее актер Дэвид Швиммер, который исполнил роль Росса Геллера, отмечал, что для своего времени сериал был очень прогрессивным.



«Правда также и в том, что для своего времени шоу было революционным. В том, как легко там показывали сцены секса, защищенного секса, однополые браки и отношения. Уже в пилоте шоу показали, что жена моего персонажа оставила его ради женщины. А потом показали и свадьбу однополой пары — моей бывшей и ее жены, на которой я присутствовал», — рассказывал Швиммер в интервью The Guardian.



При этом актер отметил, что понимал, что он и его герой — в привилегированном положении белого гетеросексуального мужчины, поэтому он всегда предлагал брать на роль его девушек представительниц других рас. Например, в самом начале сериала его герой Росс встречался с американкой азиатского происхождения. А в последнем сезоне — с темнокожей девушкой.



«Я прекрасно осведомлен о своей привилегии гетеросексуального белого мужчины, родители которого смогли оплатить ему частную школу. Моя совесть всегда говорила мне, что нужно помогать другим и бороться со злоупотреблением власти», — отметил актер.





