Словакия на границе будет требовать негативный тест на коронавирус

Словакия с 08.00 10 июня начинает требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде иностранцев с территории Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в среду, 10 июня.



На территорию Словакии позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому было выдано справку от компетентного министерства, если на въезде они предъявят отрицательный RT-PCR тест на COVID-19.



При этом справка должна быть на словацком, чешском, английском или немецком языках или же переведена на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов.



Тем не менее отменяется обязательная обсервациям для указанной категории лиц и соблюдение ее по мобильному приложению Smart karanténa (Умный карантин). В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение пяти дней от приезда пройти лабораторный анализ на заболевание COVID-19.



Транзит через Словакию разрешается при соблюдении условий:



транзит граждан стран ЕС и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов от въезда, учитывая необходимое дозаправки горючим;

транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство. К ним применяются те же требования по тесту, как и к въезжающим в Словакию, а также требование покинуть страну менее чем за 8 часов.



