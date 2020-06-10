Госдолг Украины в этом году превысит 65% ВВП – прогноз МВФ

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2020 году вырастет до 65,4% ВВП с 50,4% ВВП в 2019 году.



Об этом сообщила пресс-служба МВФ.



Также Фонд прогнозирует, что госдолг в 2021 году сократится по сравнению с 2020 годом до 62,7% ВВП, а в 2022 году – до 60,5%.



По прогнозу МВФ, общий внешний долг Украины в 2020 году составит 93% ВВП, в 2021 году – 84,6%, а в 2022 году – 77,9%.



Кроме этого, Фонд прогнозирует, что дефицит государственного бюджета в Украине в 2020 году составит 7,7% ВВП, в 2021 году – 5,3%, а в 2022 году – 3,5%.



По оценке МВФ, золотовалютные резервы Украины по итогу 2020 года составят 19,3 миллиарда долларов, что на 6 миллиардов долларов меньше, чем было в конце 2019 года.

