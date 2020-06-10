Внешние границы ЕС откроются с 1 июля

Внешние границы стран Европейского союза, которые были закрыты около трех месяцев из-за пандемии коронавируса, откроются с 1 июля. На этой неделе Еврокомиссия опубликует рекомендации для восстановления их работы.



Об этом со со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сообщает ТАСС, в среду, 10 июня.



"Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля", - сказал он.

