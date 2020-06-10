Порошенко выйдет на поруки Байдена

Начну с конца: Порошенко со своей разнополой группой поддержки ворвался в здание Генеральной прокуратуры, обуреваемый желанием посмотреть оригинал «пидозры». Проник в кабинет Венедиктовой, устроив толкотню в узком проеме, орал на русском языке про препятствование деятельности народного депутата. И вот это самое страшное. Мне больно об этом писать, но, с…ка, они там все разговаривали на языке агрессора. А все так хорошо начиналось…



С утра все уже было готово для шоу «Допрос в ГБР»: статисты-«порохоботы» заняли свои рабочие места, принесли отфотошопленные работы художников эпохи Возрождения с приделанными головами Зеленского, Венедиктовой и Коломойского. Телеканал «Прямой» вел трансляцию с места предстоящих событий, ведущая ненатурально громко восторгалась остроумием авторов коллажей. Петр Порошенко прибыл в хорошем настроении. Он был абсолютно уверен в том, что события будут развиваться по его сценарию. Сначала надо будет постебаться над «зеленой мелюзгой», затем быстренько дать показания и выйти с видом победителя. Нет у вас, господа следователи, методов против Пети Порошенко! Какие картины? Вот товарный чек, накладная, свидетельство из ломбарда и справка от гинеколога. Что, съели, тупорылые?



Однако, как оказалось, Петр Алексеевич угодил в засаду. Его не собирались допрашивать насчет 43-х картин русских художников, которые он как бы вернул нации. Это отдельная история. В кабинете следователя Порошенко ждала женщина, которая неожиданно вынула из папочки «пидозру». Документ такой, изменивший статус пятого президента со свидетеля на подозреваемого. То, о чем так долго говорили при двух генеральных прокурорах, свершилось. «Пидозра» запускает интересный и в данном случае весьма забавный процесс.



Отношения со следователями отныне переходят в совершенно новый формат: избрание меры пресечения, показания, сотрудничество со следствием, суд. Вопрос о том, ходить на допрос или не ходить, даже не стоит. Если надо, доставят. Без специального решения суда. Поэтому экс-гарант импровизировал на ходу

«Специально для «пидозры» выбрали самое неадекватное дело». Есть такой момент. Превышение полномочий при назначении главы СВР Семочко. А есть дело о государственной измене, мародерстве, создании преступной группы, отмывании доходов, полученных преступным путем. И тут Семочко… Звучит не очень убедительно

Во-первых, должна быть избрана мера пресечения нашему фигуранту. Офис генерального прокурора настаивает на аресте. Есть и другие варианты: выпуск под залог, домашний арест и на поруки. Во-вторых, пятый президент теряет после вручения «пидозры» свою политическую девственность в форме депутатской неприкосновенности. Раньше для проведения процессуальных действий с депутатом Рада должна была давать согласие на снятие депутатской неприкосновенности, на привлечение к уголовной ответственности и на арест фигуранта. Теперь этого не надо делать. Генпрокурор подписывает подозрение, что означает и снятие, и привлечение, и даже арест. Если, конечно же, суд так решит.Вот почему Петр Алексеевич испытал сильное эмоциональное потрясение. Ни одна с…ка не стуканула ему о том, что готовится такая засада! Никто не предупредил, что Венедиктова таки подписала «пидозру». Он же успокоился. Думал, просто будут таскать, поскольку, по словам бывшего генпрокурора Рябошапки, все «пидозры» в отношении пятого президента – абсолютный юридический трэш. Порошенко очень любил цитировать Рябошапку. Его это, видимо, успокаивало.И вот в один момент все пошло по пи... кривой дороге. Тут некоторые умники утверждают, что Порошенко сыграл с Зеленским в договорняк. Как бы отвлекает внимание общественности от условий МВФ. Полная херня. Экс-гарант был потрясен и даже несколько обесчещен. «Пидозра» – это как бы фалоимитатор, который проникает в большое и сильное тело пятого президента. Вот оно, кстати, быстро убегает через черный ход. Так и не вышел к своим «порохоботикам», которые ждали его триумфального возвращения. Наоборот, дал команду Леше Гончаренко, Ирине Геращенко, Виктории Сюмар и какому-то хмырю в маске немедленно ехать в Генеральную прокуратуру. Зачем? Затем, что ему больно, обидно и грустно. Вот просто надо было что-то делать, поскольку «пидозра», даже по такому в общем-то пустяковому делу, как превышение полномочий при назначении главы Службы внешней разведки – это серьезно.Отношения со следователями отныне переходят в совершенно новый формат: избрание меры пресечения, показания, сотрудничество со следствием, суд. Вопрос о том, ходить на допрос или не ходить, даже не стоит. Если надо, доставят. Без специального решения суда. Поэтому экс-гарант импровизировал на ходу. Он ворвался в офис генерального прокурора и вместе с путающейся в статьях законов группой поддержки попытался напугать Венедиктову.Требовал оригинал «пидозры», жаловался на препятствование исполнению депутатских полномочий и вел себя неадекватно. Генпрокурор пыталась быть корректной. Однако потом встала и вышла. Молодец! Порошенко был настолько растерян, что минут сорок тупо ждал, когда она вернется. И только потом понял: это фиаско, братан! Тебя круто поимели! Венедиктова не обязана вручать подозрение лично. Для подобной процедуры достаточно специально обученного человека. 10 июня открывается новая страница в жизни Петра Порошенко. Он – подозреваемый в совершении уголовного преступления.Теперь готов ответить на аргументы пессимистов.«Это политический трюк Зеленского, который пытается спасти свой рейтинг». Полностью согласен. Более того, его, собственно говоря, и избрали для того, чтобы он стал приговором для Петра Порошенко. Одно лишь «подозрение» Зеленского не спасет. Но это другая история.«Никто Порошенко не посадит, побегают, и все кончится ничем». Тут пятьдесят на пятьдесят. Скорее всего, выберут домашний арест. Пятый президент Украины пребывает под домашним арестом с красивым наножным браслетом. Наряд полиции дежурит рядом с домом. Ну разве это не прекрасно?«Специально для «пидозры» выбрали самое неадекватное дело». Есть такой момент. Превышение полномочий при назначении главы СВР Семочко. А есть дело о государственной измене, мародерстве, создании преступной группы, отмывании доходов, полученных преступным путем. И тут Семочко… Звучит не очень убедительно. Однако дело есть дело, и срок там конкретный. Потом не забывайте, что теперь Петр Алексеевич, как говорят его партнеры с ориентацией в Европу, «распечатан». Одна «пидозра», вторая, третья… Всего их восемнадцать. Есть куда двигаться. Давайте будем оптимистами-минималистами. Вид Петра Алексеевича, вынужденного отвечать на уместный вопрос – «а вы уедете из страны?», уже нечто. Плюс беспорядочное метание по правоохранительным органам и провал бенефиса под ГБР.