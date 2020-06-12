Эротическая драма «365 дней» стала самым просматриваемым фильмом на Netflix

Эротическая драма «365 дней» за два дня стала самым просматриваемым фильмом на Netflix. Об этом пишет IndieWire.



Лента стала доступна для просмотра на сервисе 7 июня и быстро оказалась на первом месте по количеству просмотров. Таким успехом картина обязана в том числе челленджу, который запустили в TikTok.



Пользователи соцсети выкладывают ролики, на которых они смотрят откровенные сцены из фильма и снимают свою реакцию на них. Сейчас в TikTok выложили уже несколько миллионов видео, посвященных польским «Оттенкам».



Система подсчетов Netflix устроена таким образом, что фильму засчитывается просмотр, если пользователь посмотрел хотя бы две минуты видео. Скорее всего, из-за популярности картины в TikTok пользователи массово заходили на Netflix, чтобы пролистать фильм и посмотреть отдельные эпизоды. Тем не менее сервис считал такие визиты полноценными просмотрами.



Картина снята по одноименной книге Бланки Липински. Ее главный герой — Массимо Торичелли, который становится одним из важных сицилийских мафиози после смерти отца. Главная героиня — Лаура Бель — директор по продажам в отеле. Она предпринимает последнюю попытку сохранить отношения, в которых ей не хватает страсти. В компании молодого человека и друзей она отправляется на Сицилию, где встречает Массимо. Он похищает ее и дает ей 365 дней, чтобы она его полюбила.



«365 дней» успешно вышли в польском прокате в феврале, собрав более $9 миллионов.





