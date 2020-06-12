Гипертония и слабоумие оказались связаны

Китайские ученые из Университета Фудань и городской больницы Циндао, передает Xinhua, показали, что высокое кровяное давление может привести к когнитивным нарушениям. Был проведен мета-анализ 209 исследований, затронувших более 2,2 миллиона человек.



Были собраны данные, касавшиеся кровяного давления, включая систолическое и диастолическое давление, пульсовое давление и вариабельность артериального давления, а затем проанализировано их влияние на когнитивные нарушения и деменцию.



Результаты показали, что гипертония в среднем возрасте может увеличить риск когнитивных нарушений. Когда систолическое артериальное давление в среднем возрасте превышает 130 миллиметров ртутного столба, риск когнитивных нарушений и деменции значительно возрастает.



А вот применение антигипертензивных препаратов (снижают давление) может помочь уменьшить риск развития деменции у людей с нормальным когнитивным статусом, а также у лиц с легкими когнитивными нарушениями.

