Электронная почта без ограничений: преимущества и порядок регистрации

Магазины, сервисы, мессенджеры, социальные сети, другие ресурсы предоставляют доступ к своим функциям после регистрации. Для ее прохождения необходим собственный адрес – e-mail. С его помощью по-прежнему осуществляется значительная часть обмена личными и деловыми сообщениями, файлами. Получить безопасный личный ящик помогает украинская электронная почта Online.ua. Она не устанавливает ограничений для пользователей, гарантирует каждому из них удобство, постоянную доступность, ряд других преимуществ.

Достоинства сервиса и порядок регистрации

Украинская электронная почта обладает рядом плюсов:

безопасность – использование защищенных протоколов HTTPS для выполнения операций;



эффективный и гибкий спам-фильтр – только необходимые сообщения в личном ящике;



большой объем – предоставление 15 Гб дискового пространства после регистрации;



опция мгновенного поиска – оперативный доступ к нужной информации со своего адреса;



отсутствие сбоев – сервис работает более 15 лет, находится в онлайн-режиме 99 % времени;



возможность создания функциональной почты для бизнеса на собственном домене.

Еще одно преимущество почтового сервиса Online.ua – простая и быстрая регистрация новых пользователей. Для получения доступа ко всем его функциям нужно лишь придумать уникальный адрес, подобрать надежный пароль, подтвердить подлинность своего аккаунта с помощью личного телефона. Это поможет обеспечить безопасность ящика при его последующем использовании, предотвратит доступ злоумышленников к конфиденциальной информации.

Что необходимо учитывать при регистрации

Регистрация и активация почтового аккаунта займет всего несколько минут. Простота процесса обеспечивается минимальным количеством шагов – от подбора свободного логина до ввода проверочного кода, который приходит в смс-сообщении на номер мобильного телефона. Никаких дополнительных действий от пользователя не требуется, а доступ ко всем функциям сервиса предоставляется бесплатно.

Сервис Online.ua – функциональная электронная почта без ограничений. Ее можно зарегистрировать для бизнеса, поскольку гарантированный уровень безопасности исключает утечку ценных сведений. Важно лишь указать свои настоящие данные – имя, фамилию и номер мобильного телефона. При создании личных ящиков пользователи редко сталкиваются с затруднениями, а система подсказок и отзывчивая техподдержка мгновенно снимают все возникающие вопросы.