Минздрав разрешил праздновать свадьбы

Украинцы могут праздновать свадьбы при условии соблюдения ограничительных мер. Об этом сообщил в пятницу, 12 июня, министр здравоохранения Максим Степанов.



"Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности это социальная дистанция по возможности - понимаю, что это свадьба, пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили", - пояснил министр, отвечая на вопрос, можно ли праздновать в формате до 10 человек.

