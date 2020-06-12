Экс-тренер и капитан "Динамо" стал вице-президентом УАФ

Бывший главный тренер и капитан "Динамо" Анатолий Демьяненко избран вице-президентом Украинской ассоциации футбола.



Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



7 июня во Львове конгресс УАФ выбрал трех новых вице-президентом организации. Должности получили Анатолий Демьяненко, Александр Шевченко и Алан Плиев.



Демьяненко является бывшим капитаном и главным тренером "Динамо" В января 2020 года он возглавил словацкий "Нитру", но вскоре покинул клуб. Шевченко, который является председателем Львовской ассоциации футбола, претендовал на пост президента премьер-лиги, но выборы были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Плиев до назначения работал в структуре УАФ.



61-летний Анатолий Демьяненко провел более 300 матчей за киевское "Динамо", на его счету 80 матчей за сборную СССР, в составе которой он трижды участвовал в чемпионатах мира, а также стал вице-чемпионом Европы в 1988 году. Тренировал киевское "Динамо" и "Волынь".

