Верховный Суд отказался восстановить Трубу в должности директора ГБР

Верховный Суд отказался признать противоправным указ Президента Владимира Зеленского и восстановить Романа Трубу в должности директора Государственного бюро расследований.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.



"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным Указ Президента Украины от 27 декабря 2019 № 960/2019 о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в нем.



Такое решение сегодня, 12 июня, приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Трубы к Зеленскому, третье лицо - ГБР.

