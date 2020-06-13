ЕС считает неправильным намерение США ввести санкции против МУС

Европейский союз считает Международный уголовный суд (МУС) нужным многосторонним правовым инструментом, намерение США ввести санкции против него - неверный шаг, заявил высокопоставленный чиновник ЕС, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.



"Европейский союз решительно поддерживает МУС, мы считаем его очень важным достижением международного сообщества, получившего многосторонний правовой инструмент", - сказал чиновник.



"Это по-прежнему наша позиция... Мы считаем, что неправильно вводить санкции в отношении такого полезного многостороннего инструмента", - подчеркнул он.



Высокопоставленный чиновник добавил, что в ЕС изучают полученные из Вашингтона документы на этот счет, чтобы прояснить, какие последствия это может повлечь за собой это решение США.



По его словам, на видеоконференции в понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудят с госсекретарем США Майком Помпео состояние трансатлантических отношений между ЕС и США, позиции сторон по актуальным международным проблемам.



Европейский чиновник отметил и другие принятые в Вашингтоне в последние несколько месяцев решения, идущие вразрез с подходами Брюсселя по таким темам, как ВТО, Иран, ближневосточный процесс. Они будут затронуты на видеоконференции с Помпео.



"Есть много вопросов, которые мы хотим обсудить с американской стороной, подчеркнул собеседник. - В трансатлантических отношениях существует высокая степень согласия по многим вопросам, но мы также должны говорить о том, что нас разделяет".

