ЕС считает неправильным намерение США ввести санкции против МУС

ЕС считает неправильным намерение США ввести санкции против МУС

Европейский союз считает Международный уголовный суд (МУС) нужным многосторонним правовым инструментом, намерение США ввести санкции против него - неверный шаг, заявил высокопоставленный чиновник ЕС, отвечая в пятницу на вопросы журналистов.

"Европейский союз решительно поддерживает МУС, мы считаем его очень важным достижением международного сообщества, получившего многосторонний правовой инструмент", - сказал чиновник.

"Это по-прежнему наша позиция... Мы считаем, что неправильно вводить санкции в отношении такого полезного многостороннего инструмента", - подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что в ЕС изучают полученные из Вашингтона документы на этот счет, чтобы прояснить, какие последствия это может повлечь за собой это решение США.

По его словам, на видеоконференции в понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудят с госсекретарем США Майком Помпео состояние трансатлантических отношений между ЕС и США, позиции сторон по актуальным международным проблемам.

Европейский чиновник отметил и другие принятые в Вашингтоне в последние несколько месяцев решения, идущие вразрез с подходами Брюсселя по таким темам, как ВТО, Иран, ближневосточный процесс. Они будут затронуты на видеоконференции с Помпео.

"Есть много вопросов, которые мы хотим обсудить с американской стороной, подчеркнул собеседник. - В трансатлантических отношениях существует высокая степень согласия по многим вопросам, но мы также должны говорить о том, что нас разделяет".