КНДР снова угрожает Южной Корее войной

Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее применить армию. Она считает, что распространение листовок с юга полуострова в адрес ее брата оскорбляют достоинство руководителя КНДР.



Об этом сообщает Deutsche Welle



По словам Ким Йо Чжон, которая является заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи, народ в КНДР возмущен тем, что Южная Корея распространяет листовки с оскорблениями в адрес Ким Чен Ына. Она заявила, что армия страны отреагирует на эти провокации.



"Как намек на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейской власти, скажу, что право на принятие дальнейших шагов против врага будет передан генеральному штабу Корейской народной армии", - заявила Ким Йо Чжон.



Она добавила, что совместное бюро межкорейских связей также будет закрытым.



Отметим, в КНДР ранее требовали от Южной Кореи повлиять на активистов, которые занимаются переправой через границу антипхеньянських материалов.

