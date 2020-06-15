КНДР снова угрожает Южной Корее войной

КНДР снова угрожает Южной Корее войной

Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее применить армию. Она считает, что распространение листовок с юга полуострова в адрес ее брата оскорбляют достоинство руководителя КНДР.

Об этом сообщает Deutsche Welle

По словам Ким Йо Чжон, которая является заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи, народ в КНДР возмущен тем, что Южная Корея распространяет листовки с оскорблениями в адрес Ким Чен Ына. Она заявила, что армия страны отреагирует на эти провокации.

"Как намек на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейской власти, скажу, что право на принятие дальнейших шагов против врага будет передан генеральному штабу Корейской народной армии", - заявила Ким Йо Чжон.

Она добавила, что совместное бюро межкорейских связей также будет закрытым.

Отметим, в КНДР ранее требовали от Южной Кореи повлиять на активистов, которые занимаются переправой через границу антипхеньянських материалов.