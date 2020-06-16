Кратковременные дожди и грозы ожидаются на Украине

В ближайшие сутки на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, и грозы, лишь на северо-востоке - сухая и жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр. Лишь в Сумской, Харьковской, Луганской областях, а ночью и на западе страны без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на северо-востоке и востоке местами 30-32°.



В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 июня самая высокая температура днем была 33,0° в 1924г., самая низкая ночью 4,3° в 1909г.



В среду, 17 июня, в западных областях кратковременные грозовые дожди, местами значительные дожди; температура ночью 12-17°, днем 22-27°.



На остальной территории местами кратковременные дожди, грозы, лишь на северо-востоке страны без осадков; температура ночью 14-19°, днем 25-30°, на востоке до 34°.



Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



В Киеве в среду ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



15 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-25°, в районе Усть-Дунайска 19°; в Днепре в пределах Киева 21°.

