Порошенко обвинил Януковича в потере Украиной Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил своего предшественника Виктора Януковича в потере Киевом Крыма.



В ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор Януковичу Порошенко заявил, что тот лично пригласил российские войска на территорию Украины. Также Порошенко рассказал, что видел российских военных, когда посещал Крым в 2014 году.



Также бывший глава государства отметил, что никогда не ставил цели «засудить» Януковича во время своего президентства, а лишь обеспечивал верховенство права и демократии.



Янукович бежал в Россию в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений в Украине, получивших название Евромайдан. На родине политика заочно приговорили к тюрьме за государственную измену.

