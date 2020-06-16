Правительство планирует ввести накопительную пенсию с 2021 года

Кабинет министров Украины планирует ввести второй уровень накопительной системы пенсионного страхования с 2021 года и стимулировать третий уровень пенсионной реформы. Такие планы прописаны в доработанной Программе действий правительства, передает УНН.



"Введение второго уровня накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования с 2021 года и стимулирование развития третьего уровня пенсионной реформы (системы негосударственного пенсионного обеспечения)", - говорится в программе.



Кроме тогго, ожидается привлечь 132 тыс. работников в накопительную систему обязательного профессионального пенсионного обеспечения.

