Кардиологи поставили под вопрос пользу "хорошего холестерина"

Принято считать, что липопротеины низкой плотности ("плохой холестерин") повреждает стенки кровеносных сосудов и способствует накоплению жировых отношений в сосудах. Это грозит сердечными приступами и инсультами, сообщает The Daily Mail. Напротив, липопротеины высокой плотности ("хороший холестерин") убирают отложения и переносят в печень, где происходит их обработка и удаление из тела.



Ранее проводившиеся исследования говорят, что высокий уровень "хорошего холестерина" снижает риск сердечного приступа и наоборот. Однако последние работы показывают: все не так однозначно. Есть основания полагать, что высокий уровень этого холестерина грозит сердечными приступами.



Согласно официальным рекомендациям, общий уровень холестерина в 5 ммоль на литр крови или более считается фактором риска. Однако нет рекомендаций, касающихся "хорошего холестерина". Последние исследования предлагают установить верхнюю границу в 1,4 ммоль на литр. Причем, нет специфической терапии, снижающей уровень "хорошего холестерина".



Холестерин жизненно важен для целого ряда клеточных функций. Его разные типы различаются по структуре и размеру. Также влияние холестерина отличается в зависимости от возраста человека, его генетической предрасположенности.

