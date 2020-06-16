В Украину возвращается жаркая погода

В ближайшие сутки в большинстве регионов Украины продолжатся дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр. В среду, 17 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах, кроме крайнего востока, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительный дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30° тепла. На востоке воздух прогреется до 33°, в западных областях прохладнее – 20-25° выше ноля. В Киеве в среду ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура в Киеве днем 17 июня была зафиксирована в 1924 году и составила 34,8°, самая низкая ночью – 5,3° в 1898 году.



В четверг 18 июня в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, в Карпатах днем – значительные дожди. Температура ночью 12-17°, днем 22-27° тепла.



На остальной территории, кроме восточных областей, местами кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-19°, днем 26-21° тепла. На востоке воздух прогреется до 34° выше ноля.



Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве ночью без осадков, днем в четверг местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30° тепла.

