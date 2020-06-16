Еврокомиссия начала расследование против Apple

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple. Компанию подозревают в возможном нарушении правил Евросоюза в системе Apple Pay.



Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.



Сообщается, что Еврокомиссия оценит, нарушает ли Apple правила Евросоюза при распространении приложений через App Store. Расследование началось после жалоб Spotify и других сервисов на ограничение конкуренции в области потоковой передачи музыки и электронных книг/аудиокниг.



"Мы должны обеспечить, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где она конкурирует с другими разработчиками приложений. Поэтому я решила внимательно изучить правила Apple App Store на соответствие конкуренции в ЕС", - заявила исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер.



Еврокомиссия рассмотрит два ограничения, которые Apple прописывает в соглашении с разработчиками:



- Обязательное использование системы Apple Pay для распространения платного цифрового контента. При этом компания взымает с разработчиков 30% комиссионных от всех сборов.



- Ограничение в информировании пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложений, которые обычно дешевле.



В случае подтверждения нарушения Еврокомиссия проведет углубленное расследование в приоритетном порядке. В официальном сообщении не уточняется, какие меры могут быть предприняты в отношении Apple.

