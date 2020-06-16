Коронавирус вступил в стадию выгорания - ученые

Врачи отмечают, что в марте-апреле многие пациенты умерли в первые дни после госпитализации. А теперь такое вообще не наблюдается.



Вполне возможно, что COVID-19 вступил в стадию так называемого выгорания, поскольку по всему миру наблюдается все большее количество пациентов, выздоравевших после этой инфекции, хотя на начальных этапах летальность была высока.



Хотя появились и первые признаки возникновения второй волны, но на начальной стадии. А некоторые ученые предполагают, что штамм коронавируса пережил мутацию из-за соперничества с другими патогенами, которая существенно его ослабила. Мутация позволит вирусу мирно жить внутри человеческого организма, ведь если он убьет носителя, то погибнет и сам. Появляются первые доказательства того, что коронавирус вступил в стадию выгорания, на которой он ослабевает и становится не более опасен, чем сезонный грипп. Причем эти признаки зарегистрированы на севере Италии, где был первый мощнейший удар пандемии в Европе, сообщает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.



«Сила вируса два месяца назад совершенно не соответствует его потенциалу сегодня, - заявил глава отделения инфекционных заболеваний в госпитале Сан-Мартино итальянской Генуи профессор Маттео Бассетти. - Большинство пациентов в марте и апреле были очень больны, сталкиваясь с острым респираторным дистресс-синдромом, шоком, мультиорганной недостаточностью. Многие умерли в первые дни после госпитализации. А теперь мы вообще не наблюдаем таких пациентов. Связано ли это с тем, что вирус теряет свой потенциал? Я не знаю».



Его предположение поддерживается анализом показателей летальности, проведенным эпидемиологом Университета Феррары на севере Италии профессором Ламберто Манцоли. С марта по апрель смертность от COVID-19 среди представителей всех возрастных групп упала более чем наполовину. Пока что исследование профессора Манцоли не опубликовано в каком-либо авторитетном научном журнале, поскольку не прошло независимой оценки. Ученые пытаются проанализировать на графиках кривые показателей летальности и заболеваемости, чтобы понять, действительно ли вирус слабеет, или просто начали больше тестировать и лучше лечить.

