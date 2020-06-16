Рада обяжет министров отчитываться перед увольнением

Верховная рада обяжет министров отчитываться перед увольнением. Нардепы одобрили за основу законопроект №3195 об усовершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров.



Об этом сообщает РБК-Украина.



За документ проголосовали 258 нардепов.



Закон обязывает члена Кабмина присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении в случае, если он уходит с должности по собственному желанию. Министр должен присутствовать на заседании комитета ВР и на пленарном заседании.



Документ регулирует и порядок представления такого отчета.



Кроме того, законопроект приводит в соответствие с Конституцией Украины положения регламента Рады, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства.

