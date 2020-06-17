Уилл Смит сыграет раба в фильме "Эмансипация"

Голливудский актер Уилл Смит сыграет раба в фильме "Эмансипация". Об этом сообщает издание Variety.



Актер исполнит главную роль в ленте, основанной на реальных событиях. Режиссером экшн-триллера стал Антуан Фукуа.



В центре сюжета оказывается беглый раб по имени Питер. Мужчина пытается спрятаться от охотников на болотах в Луизиане. События происходят во время Гражданской войны. Питер планирует добраться до войск Армии Союза.



Отмечается, что сценарий создан по дневникам самого Питера. Согласно истории, когда мужчина добрался до армии, врачи сделали снимок его спины, которая была изуродована шрамами от ударов плетью.



Фото напечатали в издании Harperʼs Weekly и оно стало символом жестокости в отношении афроамериканского населения.





