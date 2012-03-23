Ставка на понижение. Что не сработало с кредитами?

Уже несколько дней экономические СМИ трубят об историческом решении НБУ: учетная ставка снижена до рекордного уровня – 6%. Мы сумели побить показатель, который был накануне евромайдана и по инерции протянулся почти до президентских выборов 2014 года – 6,5%. Несмотря на 13% инфляции, которая по факту была значительно выше статистической. При этом кредиты так и не стали дешевыми и доступными. А это именно та цель, которую сформулировал президент.



"Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%", – заметил в одном из своих интервью зампред Нацбанка Дмитрий Сологуб. Хорошо сказано. Можно сказать, в точку! Президент Владимир Зеленский еще в самом начале работы предыдущего правительства Алексея Гончарука, в первых числах сентября 2019 года, поручил Кабмину и Нацбанку снизить процентные ставки по кредитам, для чего необходимо уменьшение учетной ставки НБУ.



13 декабря 2019 года НБУ выполнил задание и понизил учетную ставку с 15,5% годовых до 13,5% годовых. А 31 января 2020 года снова снизил уже с 13,5% до 11% годовых. С тех пор пошло-поехало. Глава Нацбанка Яков Смолий по плану должен был снизить учетную ставку до конца текущего года до 7%. Но как человек ответственный и к тому же всеми силами старающийся удержаться на занимаемой должности он решил работать с опережением графика. И вот учетная ставка стала самой низкой в истории страны. А еще не осень!



Кто-то из функционеров Нацбанка прошептал, что 6% – это нейтральный уровень, который не ограничивает, но и не подстегивает экономику к росту. Ну, что же, пусть говорят! А президент считает иначе. Он думает, что теперь бизнес получит много дешевых кредитов и они запустят маховик бурного развития украинской экономики. И мы начнем процветать.



Но, как говорил на известных записях бывший премьер-министр Алексей Гончарук, ставший активно посещать телешоу после слов Зеленского о его правительстве – “пионерском лагере”, у главы государства очень примитивное понимание экономических процессов. И это таки правда.



Экономика устроена сложнее, чем это представляли себе ребята из “95-го Квартала”, когда получили 73% голосов. А также их избиратели, которые отдавали эти голоса. Мысль о том, что, снизив учетную ставку, НБУ не сможет удешевить кредиты и разогнать экономику, доминировала в СМИ.



После кризиса 2008 года начался ежегодный рост ставки: 10%, 12%, 11%. Но кредиты не подорожали и не подешевели. Затем снова откат назад. “Антинародный режим” держал ставку на невысоком уровне (тоже в тщетной надежде удешевить заемные ресурсы для развития экономики)

Остальным банки просто не доверяют. Независимо от учетной ставки НБУ. По некоторым данным, после введения карантина банки уменьшили кредитование в три раза. А некоторые снизили его в 10-15 раз и выдавали займы только внутренним клиентам. Так что можем опускать учетную ставку до нуля. Все равно не спасает

И тут необходим небольшой исторический экскурс. В эпоху Леонида Кучмы ставка была в 2001 году 25%, в 2002 году – 12,5-10%, в 2003-2004 гг. колебалась на уровне 7-8%. При этом весь период, независимо от уровня ставки, Украина демонстрировала небывалый экономический подъем. В 2002 году темпы роста ВВП составляли 8%, в 2003 году – 9,4%, в 2004 году – 12,4%. Это было настоящее экономическое чудо.С приходом к власти Виктора Ющенко в Украину хлынули западные инвестиции, начался кредитный бум, когда граждане массово набирали валютные кредиты, покупали квартиры и машины. При этом ставка потребительских кредитов составляла 18-25%, а учетная ставка (она же ставка рефинансирования) была на уровне 8,5-9%. Почему? Потому что на цену товара (а заем – это финансовый товар) влияют прежде всего спрос и предложение, устоявшаяся цена, которую готов платить потребитель и степень рисковости операции для банка, а уж потом все остальное.После кризиса 2008 года начался ежегодный рост ставки: 10%, 12%, 11%. Но кредиты не подорожали и не подешевели. Затем снова откат назад. “Антинародный режим” держал ставку на невысоком уровне (тоже в тщетной надежде удешевить заемные ресурсы для развития экономики).И тут, кстати, любопытно вспомнить всю динамику по годам, начиная с домайданного периода и по сей день:с 10.08.2010 по 22.03.2012 – 7,75%с 23.03.2012 по 09.06.2013 – 7,5%с 10.06.2013 по 12.08.2013 – 7%с 13.08.2013 по 14.04.2014 – 6,50%.После евромайдана снова пошел рост:с 15.04.2014 по 16.07.2014– 9,5%с 17.07.2014 по 12.11.2014– 12,5%с 13.11.2014 по 05.02.2015 – 14%с 06.02.2015 по 03.03.2015 – 19,5% .Так дошли до антирекорда:с 04.03.2015 по 27.08.2015 – 30%с 28.08.2015 по 24.09.2015 – 27%.В 2015 году началось падение – с пиковой точки спустились до 22%. В 2016-м дошли до 14%. Дальше в 2017 году с 14% ставка упала до 12,5%, но потом поднялась до 13,5%, а к концу года до 14,5%. Инфляционных предпосылок не было. Полагаю, что работали в интересах повышения доходности ОВГЗ. Дальше тотальный рост:с 26.01.2018 по 01.03.2018 – 16%с 02.03.2018 по 11.04.2018 – 17%с 13.07.2018 по 06.09.2018 – 17,5%с 07.09.2018 по 24.10.2018 – 18%.Эта цифра продержалась до президентских выборов и только в конце апреля 2019 года произошло снижение на полпроцента – до 17,5%. Динамика прошлого года:с 07.06.2019 по 18.07.2019 – 17,5%с 19.07.2019 по 05.09.2019 – 17%с 06.09.2019 по 24.10.2019 – 16,5%с 25.10.2019 по 12.12.2019 – 15,5%.Как говорится, “ходили полтинками”. И вот уже в 2020 году резкое падение вниз:с 13.12.2019 по 30.01.2020 – 13,5%с 31.01.2020 по 12.03.2020 – 11%с 13.03.2020 по 23.04.2020 – 10%с 24.04.2020 по 11.06.2020 – 8%с 12.06.2020 – 6%Ладно, в 2015 году инфляция составила по неофициальным данным 43,3%. В 2014-м – 24,9% (хотя в первом квартале сохранялась рекордно низкая ставка). Но в 2018-м инфляцию оценивали в 9,8%. Почему же ставка была вдвое выше? Ответ дан ранее – все делалось ради высоких ставок по облигациям.Теперь мы молодцы – инфляция на низком уровне, ставка тоже снижена до исторического минимума. Как мы уже отмечали, есть связь со снижением ставки ФРС США до уровня 1-1,25% из-за ситуации с коронавирусом и в русле политики протекционизма Дональда Трампа.Осталось разобраться, что там с кредитованием, ради которого все это происходит. Но оказывается, что банки охотно дают деньги лишь населению на потребительские нужды малыми суммами. О чем мы уже писали. Что касается крупных кредитов, то финансовые эксперты полагают, что быстрого падения процентной ставки по кредитам ожидать не стоит."Депозитные и кредитные портфели в основном сформированы, и вносить в них изменения сразу вряд ли станут. Параллельно банки будут меньше вкладывать в депозитарные сертификаты НБУ, которые после снижения учетной ставки также упадут на 2% – с нынешних 13,5-15,5% до 13,5-15,5%. Лично я ожидаю снижения кредитной ставки по долгосрочным кредитам примерно на 2-3% в течение трех месяцев", – считает аналитик Василий НевмержицкийДругие специалисты говорят, что снижение не компенсирует кредитных рисков, которые несут банки, выдавая кредиты бизнесу. А именно это в первую очередь определяет стоимость заемных ресурсов,"Долгосрочные кредиты на развитие останутся дорогими и невостребованными, пока корпорации не перейдут "на светлую сторону", а инвестклимат и защита прав кредиторов не улучшатся. До тех пор кредитование останется сферой неширокого сегмента качественных "белых" компаний", – считает заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.Парадокс в том, что рассчитывать на дешевые кредиты (как и кредиты в принципе) могут в основном самые надежные заемщики – признанные международные компании. Но у них и так есть доступ к еще более дешевым европейским кредитам.Остальным банки просто не доверяют. Независимо от учетной ставки НБУ. По некоторым данным, после введения карантина банки уменьшили кредитование в три раза. А некоторые снизили его в 10-15 раз и выдавали займы только внутренним клиентам. Так что можем опускать учетную ставку до нуля. Все равно не спасает.