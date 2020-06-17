В Минкульте объяснили, почему исключили Варнаву из "черного списка"

Российскую телеведущую и киноактрису Екатерину Варнаву исключили из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, по представлению Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в среду, 17 июня.



Указано, что 13 марта в Минкульт поступило письмо СБУ от 6 марта №2/5-331нт о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключение из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, российской телеведущей и киноактрисы Екатерины Варнавы.



"Согласно части пятой статьи 15 Закона Украины О кинематографии, Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия относительно внесения изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в сообщении.



В министерстве подчеркнули, что Варнава была исключена из перечня "исключительно по представлению Службы безопасности Украины" соответствующим приказом от 18 марта.



"Процедура осуществляется автоматически, ведь в соответствии с действующим законодательством полномочиями "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. министерство осуществляет обнародование перечня и обновления", – отметили в ведомстве.

