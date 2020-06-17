Зеленский обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки

Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном совещании по борьбе с COVID-19 выразил обеспокоенность рекордным количество умерших от коронавируса в стране за последние сутки.



"Президент обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки (31 человек). Главе государства доложили, что абсолютное большинство умерших - это люди пожилого возраста и имели тяжелые сопутствующие заболевания", - сообщает в среду пресс-служба главы государства.

