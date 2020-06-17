Около половины жителей планеты дышат "плохим" воздухом

Анализ карты атмосферного загрязнения Земли показал, что примерно половина жителей Земли дышат очень грязным воздухом, содержащим высокую концентрацию пыли и аэрозолей. Ежегодно из-за загрязнения атмосферы умирают около семи миллионов человек, пишет Climate and Atmospheric Science.



Самые грязные регионы планеты – это Африка и Азия.



В этих районах уровень загрязнения воздуха превышает нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пять раз, рассказал профессор Эксетерского университета в Британии Гэвин Шэддик.



В ВОЗ подчеркивают, что из-за плохого воздуха каждый год умирают около семи миллионов человек. Но не исключено, что реальных смертей может быть гораздо больше.



Гэвин Шэддик и его коллеги с помощью модели распространения пыли и аэрозолей, разработанной специалистами ООН, выяснили реальную ситуацию с загрязнением воздуха на планете.



Расчеты показали, что сейчас примерно половина жителей Земли вдыхает воздух, в котором концентрация пыли и аэрозолей значительно превышает нормы ВОЗ.



Хуже всего ситуация обстоит в странах Северной Африки, Индии, Бангладеш, в Китае и Средней Азии.



А вот в Европе, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Австралии, в некоторых странах на юге Африки ситуация с воздухом в последние 10 лет значительно улучшилась. В этих странах приняли меры по борьбе с атмосферной пылью и токсинами.