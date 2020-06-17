Около половины жителей планеты дышат "плохим" воздухом

Около половины жителей планеты дышат "плохим" воздухом

Анализ карты атмосферного загрязнения Земли показал, что примерно половина жителей Земли дышат очень грязным воздухом, содержащим высокую концентрацию пыли и аэрозолей. Ежегодно из-за загрязнения атмосферы умирают около семи миллионов человек, пишет Climate and Atmospheric Science.

Самые грязные регионы планеты – это Африка и Азия.

В этих районах уровень загрязнения воздуха превышает нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пять раз, рассказал профессор Эксетерского университета в Британии Гэвин Шэддик.

В ВОЗ подчеркивают, что из-за плохого воздуха каждый год умирают около семи миллионов человек. Но не исключено, что реальных смертей может быть гораздо больше.

Гэвин Шэддик и его коллеги с помощью модели распространения пыли и аэрозолей, разработанной специалистами ООН, выяснили реальную ситуацию с загрязнением воздуха на планете.

Расчеты показали, что сейчас примерно половина жителей Земли вдыхает воздух, в котором концентрация пыли и аэрозолей значительно превышает нормы ВОЗ.

Хуже всего ситуация обстоит в странах Северной Африки, Индии, Бангладеш, в Китае и Средней Азии.

А вот в Европе, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Австралии, в некоторых странах на юге Африки ситуация с воздухом в последние 10 лет значительно улучшилась. В этих странах приняли меры по борьбе с атмосферной пылью и токсинами.