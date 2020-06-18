Кандидат в президенты Беларуси задержан для допроса

В Беларуси кандидата в президенты страны Виктора Бабарико, об исчезновении которого сегодня сообщил его штаб, Белорусский департамент финансовых расследований задержал для допроса. Об этом информирует белорусская служба Радио Свобода в четверг, 18 июня.



Отмечается, что Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в ведомство. Поводом для задержания, как указывает издание, является "неуплата налогов и легализация незаконно полученных доходов" в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.



В то же время штаб кандидата сообщает об обысках в его доме. Также накануне в среду был арестован избирательный фонд Бабарико со счетом в 100 тысяч рублей.

