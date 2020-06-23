Получить идеальный загар поможет специфический рацион

Продукты с бета-каротином, селеном, ликопином и триптофаном, а также арбузы, дыни, персики, виноград, абрикосы, брокколи, помидоры, печень и красные сорта мяса помогают получить и поддержать загар. Как отмечает профессор Института клинической медицины им. Склифосовского Елена Снарская, в названных продуктах много антиоксидантов, витаминов, которые способны поддержать внешний вид загорелой кожи.



К примеру, помидоры, мясо и тунец содержат тирозин. Это соединение, пишет Агентство городских новостей "Москва", стимулирует выработку пигмента меланина и продлевает его жизнь. "Для формирования качественного загара следует по возможности находиться под прямыми солнечными лучами ежедневно в утреннее и вечернее время.



Рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами ежедневно с 7:00 до 11:00, с 16:00 и до заката. Обязательно использовать фотопротекторы с SPF не менее 15. Чем светлее кожа, тем больше уровень защиты. Для светлой, тонкой кожи - 50, средние оттенки кожи - 15-20, для темной - 15", - говорит эксперт. Она добавляет: "При этом число людей, страдающих солнечной крапивницей, одной из разновидностей так называемой аллергии на солнце, ежегодно увеличивается в среднем на 1-2%.



Существует целая группа заболеваний, которые называются фотодерматозы. Одним из вариантов является солнечная крапивница, которая появляется через несколько минут после выхода на солнце без фотозащиты. Появляются сильно зудящие небольшие волдыри на открытых участках кожного покрова. Количество людей с подобной аллергией увеличивается в среднем на 1-2% в год.



Людям с такой аллергией предпочтительно не выходить под прямые солнечные лучи, носить белую одежду, шляпу, регулярно использовать фотопротекторы с высоким фактором защиты SPF 50. Необходимо использовать фотозащиту и пройти клиническое обследование для исключения наличия эндогенных или экзогенных фотосенсибилизаторов, которые вырабатывает сам организм в связи с хроническим заболеванием или химическими веществами, которые могут попадать в организм с лекарственными препаратами, БАДами, витаминами".

