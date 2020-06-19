Столичные пляжи открыли для купания

Столичные пляжи уже открыли для купания. Состояние воды проверяла Госпродпотребслужба. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно - можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо". Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах", - сказал Кличко.



Мэр отметил, что киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже на восьми из них размещены специальные кресла-амфибии, а персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.



Также на каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.



"Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупил город", - отметил Кличко.



Мэр подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян.



"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзер", - сказал Кличко.



Он отметил, что в этом году выросло количество киевских пляжей, получивших международную награду "Голубой флаг". Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности. Вчера такой "Голубой флаг" подняли на пляже "Троещина".

