Иран отверг резолюцию МАГАТЭ

Тегеран отверг принятую в пятницу советом управляющих МАГАТЭ резолюцию с призывом к Ирану обеспечить доступ инспекторов агентства к двум атомным объектам на иранской территории



"Иран полностью отвергает эту резолюцию и ответит надлежащими действиями, ответственность за последствия которых будут нести инициаторы этого документа", - заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади, которого цитируют СМИ республики.



Резолюцию представили Великобритания, Германия и Франция. РФ и Китай проголосовали против.



В документе МАГАТЭ призывает Иран предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. МАГАТЭ хотело бы прояснить у Ирана вопросы, связанные с его возможно незадекларированной ядерной активностью.

